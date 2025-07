A semana começou com grandes emoções no reality show 'Big Brother Verão'. Daniela Ventura foi expulsa diretamente pelo 'Big' depois de uma acesa discussão que teve com Bruno de Carvalho nesse mesmo dia, com os dois a trocarem farpas. A desavença terminou com o antigo presidente do Sporting a confrontar cara a cara Daniela, após esta ter dito que as filhas do colega de casa eram "prostitutas".

"Esta questão não começou propriamente nem hoje, nem ontem. Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito, os limites da convivência saudável. Daniela, desde a sua entrada que este comportamento tem sido continuado e sabe que tem sido. Não me resta opção, Daniela, termina aqui a sua participação no 'BB Verão'", referiu o 'Big'.

Catarina Miranda e Bruno de Carvalho não se levantaram para as despedidas.

Bruno, vale a pena notar, recebeu uma nomeação direta.

Os detalhes da discussão

Desde a entrada de Bruno de Carvalho na casa, na gala do passado domingo, dia 6 de julho, que as provocações entre este e Daniela começaram de imediato.

A situação escalou até uma grande discussão que aconteceu ontem. Tanto Bruno, como Daniela, chamaram nomes um outro. "Vá lá comer as suas meninas, vá lá ter com a Liliana, faça alguma coisa da vida, seu porco!", atirou a concorrente.

Ao ouvir estas palavras, Catarina Miranda interveio e disse: "Oh Daniela, há um limite! Há um limite!"

Entretanto, Bruno acusou Daniela de ser mal educada, notando que o pai não tinha feito um bom trabalho no que a isto dizia respeito.

"Vá para o hospício, seu louco. Enganou-se na casa?", questionou a jovem. "Ah que me retiraram injustamente quando era presidente [do SCP]. Injustamente? É um ordinário com essas merd** de conversa", notou ainda.

Bruno esgrimou: "Tudo o que tens é falso, o que metes na cabeça é falso, não tens educação, que recebes dinheiro dos homens".

"E você é o quê? Um prostituto gratuito? Já é a segunda vez que diz que me ando a vender por dinheiro? Quem é você seu porco?", respondeu Daniela.

"Ela disse 50 vezes: 'os homens a mim pagam-me tudo'", notou Bruno, referindo que isso na sua religião tinha um nome.

"Prostitutas são as suas filhas", atirou Daniela, palavras que fizeram com que Bruno se levantasse e a confrontasse.