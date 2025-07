David Maurício veio a público fazer um esclarecimento a propósito das últimas declarações da ex-namorada, Daniela Ventura, sobre a sua pessoa. Em causa estão alegações de que Cláudio Ramos terá tido um interesse amoroso no antigo concorrente de 'Big Brother 2024'.

O comunicado de David Maurício

David Maurício viu-se inundado de mensagens depois da entrevista da ex-namorada à CMTV, optando por tornar público um comunicado através do qual afirma que a sua relação com Cláudio Ramos sempre foi "estritamente profissional".

Eis o comunicado completo:

"Bem, pessoal, estou a ser entupido de mensagens sobre as declarações de hoje. Sinceramente, pensei em não me pronunciar mas, como não me envolve só a mim, venho esclarecer o seguinte: a minha relação com o Cláudio [Ramos] sempre foi estritamente profissional e referente à minha passagem nos reality shows.

Fanatismo há em todo o lado, por isso pouco me interessa se acreditam ou não. É lamentável e espero mesmo que seja a última vez que tenho de fazer este tipo de comunicados

Beijinhos a todos.

Por mais conteúdo de qualidade e menos estupidez, por favor."



© Reprodução Instagram - David Maurício

David Maurício e Daniela Ventura, recorde-se, conheceram no 'Big Brother 2024'. Foi no reality show que deram início a uma conturbada relação amorosa, que acabou por não resistir.

Como surgiu o rumor de interesse amoroso de Cláudio Ramos em David Maurício?

Um dia depois de ter sido expulsa do 'Big Brother Verão' por comportamento inadequado durante uma intensa discussão com Bruno de Carvalho, na qual proferiu insultos, ofensas e gritos, Daniela Ventura foi convidada a marcar presença no programa 'Manhãs CM' (da CMTV).

Entrevistada pelos apresentadores Rui Oliveira e Ágata Rodrigues, a jovem muçulmana abordou as recentes declarações de Cláudio Ramos a seu respeito. O apresentador revelou, uma vez mais, não admira a personalidade de Daniela Ventura e em direto na emissão de terça-feira do 'Dois às 10'.

"A Daniela tem o interesse deste copo que aqui está. É uma miúda mal educada, é uma miúda que não devia entrar neste reality. Nem sequer devia ter sido convidada, no meu ponto de vista, mas não sou eu que mando, és tu", atirou no programa matutino da TVI.

Cláudio foi mesmo mais longe e chegou a dizer que Daniela merecia "era um estaladão logo naquela cara contra uma parede". Perante estas exageradas palavras, Cristina Ferreira pediu-lhe que ficasse em silêncio.

Questionada sobre o motivo para a animosidade de Cláudio Ramos em relação à sua pessoa, Daniela Ventura deu a entender que as motivações do apresentador estão relacionadas com um alegado interesse amoroso no seu ex-namorado - David Maurício.

"Alegadamente houve um interesse do Cláudio para com o ex-namorado da Daniela. [...] Um interesse em conhecê-lo melhor, ir jantar ou ir almoçar. Trocavam mensagens, houve mensagens", contou a comentadora Gisela Serrano.

"Não foi muito da parte do David, não foi. Não me quero alongar, nem quero estar a aqui a falar mais uma vez da minha ex-relação. Estou muito bem resolvida e só desejo o melhor para ele", explicou Daniela Ventura, que confirmou ter visto as supostas mensagens trocadas entre o apresentador e o antigo concorrente do 'Big Brother'.

A ex-participante dos reality shows da TVI disse ainda que as referidas mensagens "não tinham conteúdo ordinário", mas revelavam interesse.

