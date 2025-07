Catarina Miranda não escondeu a satisfação ao ver na noite de segunda-feira, 7 de julho, Catarina Miranda ser expulsa do 'Big Brother Verão'. A antiga participante do reality show da TVI foi convidada pela produção do programa a abandonar o jogo depois de ter tido comportamentos inapropriados durante uma discussão com Bruno de Carvalho.

Momentos após Daniela Ventura ter abandonado o jogo, Catarina Miranda afirmou em conversa com os restantes concorrentes que a jovem já devia ter sido expulsa antes e que adorou vê-la deixar o jogo.

"Ela também já tinha passado um risco comigo. Ela já passou o limite comigo e, para mim, já devia ter sido expulsa. A partir do momento em que me mete o dedo dentro da boca e está ali a mexer-me no cabelo e eu digo para ela parar", afirmou, lembrando um episódio recente passado logo nos primeiros dias do 'Big Brother Verão'.

"Não me dou com a Daniela fora daqui, não me identifico com a Daniel", justificou, respondendo a quem a acusava de simular um clima de tensão, que muitos acreditavam ser previamente combinado, com a ex-concorrente.

"Adorei o dia de hoje. Estava à espera deste dia há mais de um ano, porque eu também fui expulsa, fui injustamente expulsa, perdi 100 mil euros que me fazia falta. Mais tarde perdi mais 50 mil. Perdi 150 mil euros, fez-me falta. E ela passou uma vida a gozar comigo em todo o lado", notou.

Catarina Miranda referia-se ao facto de ter sido expulsa do 'Big Brother 2024', no qual Daniela Ventura também participou, por ter atirado um copo de vidro durante uma discussão. O objetivo não foi dirigido a ninguém em concreto, mas os pedaços de vidro acabaram por atingir Gabriel. Esta foi a justificação para a expulsão.

Pouco tempo depois, Catarina Miranda entrou em 'O Dilema' mas pelo facto de existir à sua volta uma tão grande discórdia acabou por sair na primeira semana.

A alegada tentativa de agressão no camarim

Recentemente, Daniela Ventura foi convidada a marcar presença no programa 'Manhãs CM', da CMTV, no qual Catarina Miranda era comentadora. As duas desentenderam-se em direto e, aparentemente, o clima de tensão foi transportado para lá das câmaras.

Ainda no decorrer da noite de ontem, Catarina Miranda lembrou uma alegada tentativa de agressão que sofreu por parte de Daniela Ventura e da avó.

"Inclusive foi ao meu local de trabalho, que eu já a avisei que se ela algum dia volta lá, no dia em que meter lá um pé, o meu contrato espira para sempre, porque não posso ter uma pessoa no meu local de trabalho a tentar agredir-me e a entrar no meu camarim - como ela e a avó dela fizeram. Eu não permito isto", contou.

"Se não fosse a minha equipa, a equipa que tenho e que são pessoas em quem confio, a coisa não iria correr assim tão bem", relatou ainda.

Por fim, a concorrente de 'Big Brother Verão' lembrou as palavras que dirigiu à avó de Daniela Ventura: "Você é igualzinha à sua neta, são duas mal-educadas".

Veja aqui o relato completo de Catarina Miranda.

