Rebeca Caldeira, conhecida influenciadora digital, relatou nas redes sociais algo que lhe aconteceu recentemente e que a deixou "triste", conforme confessou. Num vídeo (que poderá ver na galeria), esta contou que uma empregada que tinha em casa para a ajudar lhe roubou o cartão de crédito e gastou uma quantia superior a 1.000 euros em encomendas de comida, transportes e roupa.

"Tive uma pessoa a trabalhar em minha casa durante uma semana, que me roubou um cartão de crédito, eu não reparei. Andou a utilizar o cartão de crédito a semana inteira para ir trabalhar de Uber, andava a encomendar Glovos, gastou em Bershka, Stradivarius, enfim, gastou mil cento e qualquer coisa euros", começa por contar.

"Nós só percebemos passado 15 dias, ela já não estava lá a trabalhar. Falámos com ela, ela admitiu, entretanto já pagou o valor", realçou.

Entretanto, Rebeca Caldeira deu uma série de "recomendações" aos seguidores de maneira a evitarem situações como esta. "Quando puserem alguém a trabalhar em vossa casa, que é o vosso espaço privado, onde vocês têm muita coisa vossa, peçam um cadastro criminal à pessoa, não tenham problemas em pedir. Eu também já dei para empresas, faz parte. Não deixem as vossas carteiras à solta, cartões, etc. Para além de poder levarem o cartão, podem também retirar os dados".

"E eu não me considero uma pessoa burra e isto aconteceu-me. Acho que faz parte quando nós temos um bom coração nós não vemos esta realidade. É uma situação muito chata, muito delicada, fiquei muito triste com isto, por variadíssimos motivos e, como eu disse, não vou prolongar muito a história", sublinhou.

Por fim, faz um outro apelo: "Não roubem. Se alguém me pedisse dinheiro para comer… Fiquei triste, isto afetou-me, mas está tudo bem".

Quem é Rebeca Caldeira?

Rebeca Caldeira ficou conhecida nas redes sociais, sobretudo no TikTok e Instagram, por causa os vídeos em que mostrava como era a vida de uma mulher casada com um "beto". A sua boa disposição e sentido de humor fizeram de tal forma sucesso que esta foi convidada por Cristina Ferreira para dar uma entrevista no seu podcast - 'Mulher de Tomates'.

Com quase 300 mil seguidores no Instagram, Rebeca começou recentemente um talk show, que poderá ser visto no YouTube, em conjunto com o marido, intitulado 'Programa Beca Beca'.

Este ano foi também convidada para ser uma das repórteres da emissão especial da TVI 'A Ilha das Vacas Felizes' em São Miguel, nos Açores.