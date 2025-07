Kina, cujo verdadeiro nome é Joaquina Branco, era para muitos desconhecida quando entrou no 'Big Brother Verão', mas a verdade é que há quem a reconheça dos tempos de sucesso na moda e mesmo quem não a conhecia passou a adorar a concorrente famosa do reality show da TVI.

A personalidade forte e divertida conquistou o público e tornou-a rapidamente uma das personagens principais do programa, apresentado por Maria Botelho Moniz.

Na gala de domingo, 6 de julho, do 'Big Brother Verão', Kina, de 62 nos, tornou-se ainda mais próxima dos espetadores ao contar a sua impressionante história na 'curva da vida do Big Brother Verão'.

Ainda em criança, Kina enfrentou a morte em duas ocasiões. A antiga modelo e estilista apanhou sarampo, que entrou como uma praga na aldeia onde vivia com a família e vitimou várias crianças, e com dois anos e meio viu ser-lhe passada a certidão de óbito. Kina esteve 40 minutos sem sinais vitais depois de sofrer uma paragem cardíaca.

"Eu vivi", disse ao lembrar este episódio.

Poucos anos depois, o irmão a brincar com uma arma carregada deu-lhe um tiro na cabeça. "Não morri, também vivi", notou a celebridade, que tinha na época quatro anos.

Os amores de Kina e o casamento em que foi perseguida

Aos 14 anos, já a viver em Lisboa, Kina conheceu o seu primeiro amor. "Tive um filho com ele. Não haverá homem nenhum neste mundo que me ame como ele me amou, mas infelizmente tive de o deixar. Ele era muito ciumento, não me ia deixar crescer. [...] Embora eu gostasse muito dele, gostava mais de mim. E quando eu o deixei, ele autodestruiu-se", contou, referindo-se ao pai do primeiro filho.

Após o divórcio, Kina conta ter passado dificuldades económicas. "Fiquei sozinha, fui cá abaixo. Passei mal, passei dificuldades. Fui pai e mãe, tinha dois/ três trabalhos. Senti-me sozinha, mas tudo o que conquistei era meu."

Aos 21 anos, contou, abriu a primeira loja, foi dona de um ginásio e aos 35 realizou todos os seus sonhos. "Era realizada como mãe, fiz tudo o que quis na moda, era dona de um palácio em Torres Novas... mas não era feliz na minha relação, no meu casamento", explicou.

O fim deste segundo casamento tornou-se aliás, inevitável depois de Kina ter percebido que foi perseguida durante anos pelo então marido.

"Tive um problema muito grave com esses dois meus casamentos, nunca mais na minha vida caso. O primeiro era muito ciumento e não tinha poder económico para me prender, o segundo era muito ciumento e tinha poder económico para me vigiar sem eu saber. Soube aos 35 anos que aquele homem me vigiou a vida toda", contou.

Aos 38 anos decidiu deixar Portugal e ir viver para Madrid. Começou uma nova vida e teve um novo amor, que durou sete anos.

Chegada a pandemia, Kina voltou a Portugal para cuidar do seu primeiro grande amor. O homem que deixou no início de vida e que nesta altura acabou por ver morrer nos seus braços.

"A pandemia acabou com muita gente, quase que termina comigo. Venho na pandemia cuidar do meu primeiro amor, eu a querer salvá-lo... e não consegui, ele faleceu nos meus braços. Foi difícil. Nunca pensei regressar a Portugal, essa é a realidade. Se eu realmente lhe devia algo, se o fiz sofrer, eu paguei tudo."

Contudo, foi também por altura da pandemia que entrou nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, e acabou por conhecer o atual companheiro. Rafael foi inicialmente "um amor virtual", que passou para o real e dura até aos dias de hoje.

Kina, recorde-se, foi modelo e uma criadora de moda de enorme sucesso nos anos 1980 e 1990. "Eu não queria ser famosa, eu queria ser reconhecida. Queria se Kina, queria ser eu", enalteceu ao contar a sua história.

Veja aqui o relato completo.