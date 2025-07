Marta Cruz conversou em exclusivo com o Fama ao Minuto, esta segunda-feira, 7 de julho. Horas depois de ter sido expulsa do 'Big Brother Verão', a figura pública fez o balanço da sua curta participação no reality show da TVI, que começou há precisamente uma semana.

A filha mais velha de Carlos Cruz não tem dúvidas de que "saiu na altura certa", uma vez que não estava a identificar-se com a grande maioria dos participantes de 'Big Brother Verão'.

Admite que estava próxima de Kina, Manuel Melo e Viriato Quintela, mas nem estas amizades impediam que se sentisse "peixe fora de água".

Marta desmente as notícias que dão conta de que teria considerado "injusta a expulsão". A antiga modelo refere que apenas não achou que tivesse sentido as nomeações prosseguirem e dois concorrentes serem expulsos, Marta e Salvador, uma vez que um dos nomeados, André Filipe, desistiu do jogo na última sexta-feira.

Aliás, Marta refere até ter achado "normal" a sua saída uma vez que estava nomeada junto a um leque forte de concorrentes que participaram recentemente em reality show e têm "grupos de fãs fortíssimos".

Questionada sobre se estes grupos de fãs já existiam altura em que entrou em 'A Quinta', em 2015, Marta assegura que sim, admitindo que chegou até a ter dois destes grupos e muito fortes.

A TVI disse-lhe que seria um reality show leve, mas afinal...

Marta Cruz assume ter-se sentido desconfortável com a dinâmica de jogo aguerrida, com a qual não se identificou, o que nos levou a questionar se entrou convicta de que iria para um "reality show mais leve".

A figura pública admite que sim. A TVI assegurou-lhe aquando do convite que este seria um formato leve, o que acabou por não se verificar.

Marta chega mesmo a referir que "não tinha andamento para aquilo", pelo menos não em tão pouco tempo de programa, e lembrou que não estava preparada para a dinâmica de jogo rápida e aguerrida uma vez que, há 10 anos, quando entrou em 'A Quinta' este era um reality show considerado familiar.

Marta "não quis levantar bandeiras" ao falar na transição de género do filho

A participação de Marta Cruz em 'Big Brother Verão' ficou marcada pelo seu testemunho a respeito da recente transição de género do filho mais velho. Noah, que nasceu Yasmin, decidiu aos 18 anos avançar com a mudança de sexo, contando com o apoio de toda a família, especialmente da mãe.

A filha de Carlos Cruz falou sobre o processo de transição no reality show, promovendo o debate sobre o tema, mas assegura que não o fez de forma pensada e que não era seu objetivo fazê-lo como uma obrigação.

"Não quis levantar bandeiras", refere, explicando que apenas abordou o tema porque Catarina Miranda e outros participantes do 'Big Brother Verão' revelaram curiosidade em saber mais.

Marta diz que nem ela nem a família têm qualquer problema em falar publicamente sobre a transição de género de Noah, mas que também não fazem disso "uma bandeira". Ainda assim, admite, ficou feliz por ter suscitado o debate sobre este tema fora do reality show.

Regresso à televisão? Marta não descarta a hipótese

Terminada a participação no 'Big Brother Verão', Marta Cruz irá agora voltar à sua vida recatada e longe dos holofotes públicos. Considera-se uma pessoa discreta e que não gosta de grande alarido à sua volta, motivo pelo qual prefere manter a privacidade.

No entanto, apesar da vontade em manter-se discreta, não descarta a possibilidade de regressar à televisão. Marta diz estar aberta ao que o futuro lhe poderá reservar e irá ponderar o convite para voltar à TV caso este acabe por surgir.

"É algo a ponderar, se acharem que eu posso estar à altura e se eu achar que estou à altura do desafio", completou.

