Justin Bieber recebeu o apoio incondicional dos fãs no Instagram, depois de se ter mostrado a fazer um "detox" sobre o qual não deu pormenores. A partilha surge após suspeitas de que o músico estaria a consumir drogas.

Justin Bieber está a receber o apoio incondicional dos fãs depois de ter feito uma partilha nas redes sociais na qual referiu que se encontra numa fase de "detox". Apesar do artista não ter revelado mais detalhes sobre o processo foram muitos os admiradores que deixaram mensagens de encorajamento. "Isso é bom para ti! Queremos que estejas bem", lê-se entre os comentários. "Por favor, mantém-te saudável e feliz", acrescentou. "Tu consegues. Continua", realçou outro. O "detox" de Justin Bieber acontece cinco meses depois do representante do músico ter negado que este andava a consumir drogas. Os rumores surgiram dado o comportamento mais bizarro de intérprete de 'Baby' em público.

Em declarações ao TMZ, o representante afirmou que os rumores eram física e mentalmente "cansativos", assim como "lamentáveis". "Apesar da verdade óbvia, as pessoas estão comprometidas em manter vivas as narrativas negativas, maldosas e destrutivas".

Foi ainda referido que o casamento de Justin, de 31 anos, e de Hailey Bieber está bem, e que ambos se têm dedicado ao filho, Jack Blues, que nasceu em agosto de 2024.

O representante também notou que Bieber tem tido um ano "transformador", tendo terminado "amizades muito próximas e relações de negócios" que já lhe faziam sentido.

As (alegadas) tensões entre Hailey e Justin

Apesar das declarações do representante de Justin Bieber, a verdade é que não param de surgir notícias que dão conta de uma alegada crise no casamento do músico.

No mês passado, uma fonte referiu ao Entertainment Tonight que Bieber anda "irritado" com a mulher. "Ele sente que a Hailey consegue ser superficial quanto à forma como a sua relação é vista publicamente". A mesma fonte nota que a "falta de motivação de Bieber" tem sido outro motivo de discussão.

Outra fonte, mas da revista Us Weekly, referiu que Hailey tem sido "o lado estável e o que mantém a família unida", apesar dos comportamentos instáveis do companheiro.

"O Justin tem sido uma pessoa difícil de se lidar recentemente por causa do que tem passado. Tem sido muito difícil para ela", concluiu.

O fim de uma amizade - com troca de farpas em público

Em junho, Justin Bieber tornou público o fim de uma amizade tendo partilhando 'prints' das mensagens que trocou com a pessoa em questão. Indignado, o músico afirmou que nunca "iria suprimir aquilo que sentia" por ninguém. "O conflito faz parte das relações. Se não gostam da minha raiva, não gostam de mim", atirou.

Posteriormente, fez saber: "Esta amizade está oficialmente acabada. Nunca aceitarei que um homem me diga que a minha raiva é um ataque. Foi boa a nossa curta relação. Por fim, acrescentou: "Não estava a brincar quando disse que não precisava de ti como amigo. Tenho bons amigos que respeitam estes limites".