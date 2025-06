O círculo de amigos de Justin Bieber está a ficar cada vez mais reduzido.

Este domingo, dia 15 de junho, o cantor de 'Baby' partilhou na sua página de Instagram uma série de mensagens que trocou com um amigo antes de decidir cortar relações com este definitivamente.

Nas mensagens, o artista acusa o amigo de criticar o seu comportamento num momento em que lida com um trauma (sobre o qual não deu detalhes).

"Nunca irei suprimir as minhas emoções por ninguém. O conflito faz parte das relações. Se não gostam da minha raiva, não gostam de mim", atirou. "A minha raiva é a resposta à dor por que tenho passado", realçou.

"Pedir a uma pessoa traumatizada para deixar de o ser é simplesmente maldoso", diz ainda.

Nas mensagens, o amigo em questão tenta se justificar: "Não estou habituado a que me ataquem. Não é que não veja e sinta a tua raiva".

Mais tarde, Justin acrescentou: "Ouch. Esta amizade está oficialmente acabada. Nunca aceitarei que um homem me diga que a minha raiva é um ataque. Foi boa a nossa curta relação".

"Não estava a brincar quando disse que não precisava de ti como amigo. Tenho bons amigos que respeitam estes limites", completou.

Hoje, ainda na senda desta discussão, o músico fez o seguinte desabafo: "As pessoas não param de me dizer que preciso de me curar. Não acham que se me conseguisse curar já o teria feito? Estou desfeito. Sei que tenho problemas de raiva".

