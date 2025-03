Justin Bieber tem sido motivo de preocupação para o fãs, que acreditam que o artista possa estar a sofrer com problemas de saúde mental. Enquanto atravessa esta polémica, o cantor partilhou uma mensagem 'misteriosa' nas redes sociais.

Aconteceu este sábado, dia 8 de março. O vencedor de dois prémios Grammy, publicou uma história no seu Instagram, na qual se pode ler uma frase em letras maiúsculas sobre um fundo branco.

"Não temos nada a provar. Apenas temos de celebrar a vida. Dar e receber. Não nos devem nada e não devemos nada a ninguém", pode ler-se.

Ora veja a publicação abaixo.

© Instagram / Justin Bieber

Justin Bieber, que deu as boas-vindas ao primeiro filho em agosto de 2024, Jack Blues, fruto da sua relação com Hailey Baldwin Bieber, gerou rumores de que estava a consumir drogas depois dos fãs terem notado alegadas mudanças na sua aparência física e no seu comportamento em fevereiro.

Leia Também: Assistente pessoal de Justin Bieber despede-se (após sete anos)