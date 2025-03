O assistente pessoal de Justin Bieber, Mateo Caldas, ter-se-á despedido.

Quem o noticia é o jornal The Sun, notando que Caldas - que trabalhava com o cantor e a mulher, Hailey Bieber, desde 2018 - deixou a sua posição para se dedicar à carreira de ator.

Não se sabe se o casal entretanto contratou um novo assistente.

As notícias chegam depois do TMZ revelar que Bieber tinha acabado com "amizades próximas e relações empresariais que já não lhe eram úteis".

Por seu turno, o representante do músico garantiu que este tem sido um ano transformador, sendo que o seu objetivo é agora dedicar-se à mulher e ao filho de ambos, Jack Blues, de seis meses.

