Justin Bieber mostrou aos seguidores um momento mais pessoal e na companhia do filho bebé, o pequeno Jack Blues, de sete meses.

O cantor publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece com o menino deitado no sofá. A imagem foi publicada a cores nas stories e depois a preto e branco no 'feed'. Veja as imagens abaixo.

De recordar que o pequeno Jack Blues é fruto do casamento de Justin Bieber com Hailey Bieber.

© Justin Bieber/Instagram