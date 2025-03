Justin Bieber publicou na sua página de Instagram um conjunto de imagens, destacando-se duas fotografias em que aparece num amoroso momento com o filho bebé.

Jack Blues, de sete meses, recorde-se, é fruto do casamento do cantor com a modelo Hailey Baldwin Bieber.

Nas referidas imagens, o artista surge numa posição em que fica a tapar o rosto da criança e esta, por sua vez, tem as mãos a segurar o rosto do papá. Veja na galeria estas e as restantes fotografias que o cantor publicou na rede social.

