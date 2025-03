Hailey Bieber surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma rara partilha. A modelo mostrou nas stories uma fotografia do filho, Jack Blues, no sábado.

A mamã pode ser vista, na imagem, a segurar o menino ao colo enquanto estavam com looks a combinar. O menino tinha uma camisola onde se podia ler "Bieber".

"O tempo está a voar muito rápido", escreveu ainda a manequim junto da referida fotografia.

© Instagram_haileybieber

De recordar que o bebé nasceu em agosto do ano passado e é fruto do casamento de Hailey com Justin Bieber.

Leia Também: Justin Bieber mostra foto da mulher após admitir que às vezes "odeia-se"