Justin Bieber surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma nova fotografia do filho, o pequeno Jack Blues, que nasceu em agosto do ano passado. A imagem foi publicada na página de Instagram do cantor este sábado, dia 19 de abril, e rapidamente foi destacada pela imprensa internacional. A referida foto foi também partilhada na página de Instagram da mulher de Justin e mãe do menino, a modelo Hailey Bieber. "O meu bebé está a ficar tão grande", comentou a mamã. © Instagram_haileybieber