Hailey Bieber atualizou os seguidores da sua página de Instagram sobre o crescimento do filho, Jack Blues, que já entrou numa nova fase no que à alimentação diz respeito.

Numa publicação que a mamã fez nas stories da sua página de Instagram, na terça-feira, dia 24 de junho, é possível perceber que o menino já começou a introdução alimentar e já faz as mesmas refeições que os papás. A criança, recorde-se, é fruto do casamento da manequim com o cantor Justin Bieber.

Ao mostrar o seu prato e o do filho, que aparecem com a mesma comida, Hailey Bieber partilhou com os fãs (e com grande alegria): "Eu e o Jack agora comemos os mesmos almoços."

No prato podemos ver queijo, almôndegas de frango, ovo e abacate, como a modelo fez ainda questão de descrever na imagem. Veja abaixo:

Publicação de Hailey Bieber© Hailey Bieber/Instagram

O casamento de Hailey Bieber e Justin Bieber e o nascimento do filho Jack

A modelo Hailey Bieber e o cantor de 'Love Yourself' casaram-se em setembro de 2018, depois de terem ficado noivos em julho desse mesmo ano. Foi num restaurante nas Bahamas, enquanto estavam de férias, que o cantor pediu a então namorada em casamento.

Seis anos depois, mais precisamente em maio de 2024, o casal renovou os votos no Havai. Na altura, a manequim e Justin Bieber anunciaram que iam ser pais pela primeira vez. Três meses depois, em agosto desse mesmo ano, nasceu o pequeno Jack Blues Bieber.

"Os dois estão radiantes. O bebé é um milagre. É adorável e está bem", partilhou uma fonte com a People quando a crianças nasceu. "A gravidez era algo que eles desejavam muito", acrescentou.

Hailey Bieber tem desfrutado desta nova fase enquanto mãe de primeira-viagem e tem vindo a partilhar vários momentos com os seguidores. Ainda no passado dia 11 de maio, a modelo comemorou o primeiro Dia da Mãe enquanto mãe do pequeno Jack. Numa publicação que fez no Instagram, onde destacou vários registos fotográficos, escreveu: "Adoro ser tua mamã, Jack Blues. Feliz Dia da Mãe." Veja o recorde abaixo:

O casal Bieber também celebrou a primeira Páscoa após a chegada do menino, e este momento especial foi também partilhado na página de Instagram da modelo. "Esta Páscoa vs. a Páscoa passada", disse ao mostrar uma fotografia em que aparecia com o bebé ao colo e uma outra de quando estava grávida.

De lembrar ainda que antes da relação com Hailey Bieber, Justin Bieber manteve um romance muito mediático com Selena Gomez, entre 2010 e 2012. Em outubro de 2017 o ex-casal deu força a rumores de que poderiam estar novamente juntos, mas o que é certo é que foi com Hailey que o cantor deu o nó no ano seguinte, mantendo-se com a modelo até aos dias de hoje.

Por sua vez, Hailey Bieber esteve anteriormente ligada (no que ao romance diz respeito) ao cantor Shawn Mendes.

