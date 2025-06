Cristina Ferreira acaba de lançar um novo produto da sua marca, Eu sou GIRA. Depois do sucesso (com muitas polémicas à mistura) do Pipy, uma bruma íntima, eis que a apresentadora tem outra proposta para as clientes: o Pipy summer, uma bruma mais fresca para o verão.

A novidade foi partilhada esta quarta-feira pela cara da TVI, que já tinha revelado durante a semana que havia um produto da marca que iria interromper a venda durante os meses mais quentes.

"Pipy summer. Está lançada a nova bruma íntima, um aroma novo, mais fresco, ideal para o verão. Uma edição limitada e exclusiva Eu sou GIRA. Vive o verão", pode ler-se na legenda da partilha de Cristina nas redes sociais.

Esta edição de verão promete "uma fórmula sem álcool, o pH equilibrado: compatível com a zona íntima externa e respeita o equilíbrio natural da pele", segundo a página da marca. Cristina fez questão de explicar nas redes socias:

"A embalagem muda de cor, a de verão é roxa, o cheiro é incrível, fresco e perfeito para a praia, para as festas e para o trabalho se não houver outra hipótese". O preço é o mesmo, 29,90 €.

Todas as polémicas que envolveram o famoso Pipy

Foi em janeiro deste ano que Cristina Ferreira alargou os seus negócios ao iniciar uma nova marca, Eu sou GIRA, que prometia trazer produtos inovadores e virados para o público feminino. Assim que a apresentadora lançou uma bruma íntima as críticas não demoraram a surgir. Cristina foi acusada de "desempoderar as mulheres e fazê-las sentir-se frágeis". A isso respondeu prontamente.

"O Pipy é apenas uma bruma que pode trazer algum divertimento à nossa vida. [...] A minha mãe abdicou da sua vida profissional [para] ficar ao lado do meu pai. Não abdicou da sua independência, da sua liberdade. Nunca a vi pedir-lhe um tostão. Desenrascou-se a fazer mil e uma coisas e ganhou dinheiro para tudo o que precisou [...] Na minha família as mulheres destacaram-se sempre. Todas. Até a minha tia, sem saber ler nem escrever", revelou Cristina.

"Sou feita dessa matéria.[...] Não me considero feminista nem a favor de quotas. Acho que temos todos, capacidade de decidir a nossa própria vida, sem medos. [...] Em profunda igualdade, nunca superioridade", revelou na altura.