Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizaram esta quarta-feira, 25 de junho, um novo momento hilariante, que promete ficar nas mais divertidas memórias do programa 'Dois às 10', da TVI.

A cadela que afinal... era uma pessoa

Os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam já na reta final do programa matutino da TVI, 'Dois às 10', quando procederam à habitual chamada telefónica para o vencedor do passatempo diário do formato.

João, de Castro Verde, atendeu o telefone e ganhou imediatamente 2.500 euros. Ao fundo na chamada ouvia-se um ruído algo impercetível. Seria uma pessoa ou um animal?

"É a cadela. Não é uma senhora, é a cadela", reagiu de imediato Cláudio Ramos perante a dúvida de Cristina Ferreira.

Mais adiante na conversa com o espetador, o misterioso som voltou a estar em destaque e a apresentadora reagiu: "Isto não é a cadela".

"Quem é que está aí a gritar, não é a cadela?", questionou Cláudio Ramos. "Não, não", respondeu João, deixando de imediato os dois apresentadores envergonhados com a embaraçosa situação.

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira levaram ambos as mãos ao rosto e assumiram sentir-se envergonhados. Como forma de desanuviar, a comunicadora perguntou ao espetador se tem, de facto, um cão.

"Já não tenho", disse em resposta à questão, deixando os apresentadores ainda mais embaraçados. "Ainda por cima morreu o cão", brincou Cláudio Ramos.

"É que me deixa envergonhada. Nem o meu filho nunca me deixou envergonhada desta maneira", disse Cristina Ferreira depois de desligada a chamada.

Veja no vídeo abaixo o hilariante momento em que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos confundiram, em direto, uma pessoa com um cão:

Lembra-se do insólito telefonema em que Goucha foi confundido com Júlio Isidro?

A verdade é que esta não é a primeira vez em que um momento de passatempo com espetadores se transforma numa peripécia hilariante nos programas da manhã. Recorda-se do insólito e icónico telefonema em que Manuel Luís Goucha foi confundido com Júlio Isidro?

O telefonema aconteceu ainda no antigo 'Você na TV', à época apresentado por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. Maria de La Salete foi a espetadora que atendeu o telefone para jogar o passatempo 'Roda Você', desarmando por completo os anfitriões do programa da manhã.

"Sabe como é que eu me chamo?", questionou Manuel Luís Goucha, longe de imaginar que a espetadora iria responder: "Júlio Isidro".

Em seguida, Maria de La Salete confundiu Cristina Ferreira com Fátima Lopes e deixou os dois comunicadores a chorar a rir.

"Ela está a gozar connosco, esta senhora, é danada para a brincadeira. Como é que nós nos chamamos?", continuou o veterano apresentador. "Júlio Isidro e Fátima Lopes", reforçou a espetadora, que disse ainda estar a ligar para "o programa da SIC".

Maria de La Salete foi ainda mais longe e chegou mesmo a dizer em direto que nunca viu o programa 'Você na TV', formato para o qual ligou e no qual estava em direto.

Recorde este momento caricato e "memorável", tal como referiu Manuel Luís Goucha, que ficou gravado na memória dos espetadores e na história do 'Você na TV'.

Siga o link

Leia Também: "Uma pessoa que trata os cães como filhos tem uma lacuna emocional"