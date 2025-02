"Bom dia, posso saber o seu nome?", foi desta forma que Cristina Ferreira deu início à chamada telefónica que tinha como objetivo dar a conhecer a participante que esta sexta-feira arrecadou o prémio do programa 'Dois às 10'.

"Georgina", disse a espetadora em questão, deixando Cristina surpreendida.

"É a mulher do Ronaldo?", questionou a apresentadora sem conseguir conter o riso. "Também sou Rodrigues", ouviu-se do outro lado.

"Toda a gente deve brincar consigo", disse ainda Cristina Ferreira, dando a conhecer à espetadora que ganhou 3.200 euros no passatempo do programa matutino da TVI.

Veja aqui as imagens do hilariante telefonema.

Leia Também: Cristina está de volta às manhãs com look a combinar com Cláudio Ramos