Manuel Luís Goucha surgiu no estúdio do 'Dois às 10' já na reta final do programa matutino da TVI, protagonizando momentos hilariantes em conversa com os apresentadores - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Goucha aproveitou a ocasião para questionar Cristina a propósito do vibrador líquido que a comunicadora lançou há uns dias.

"Tenho uma dúvida. Se aquilo é gelo, os lábios depois vão ficar empedernidos?", quis saber.

"Experimenta", atirou Cristina Ferreira. "Não tenho lábios", reagiu de imediato Goucha, sem conseguir conter as gargalhadas.