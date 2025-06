A palavra mãe e a forma como esta é utlizada esteve esta quarta-feira, 25 de junho, em debate na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI.

O formato matutino, apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, contou com a presença dos comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco. E foi precisamente a escritora a lançar o tema para 'cima da mesa'.

"A quantidade de pessoas que dizem aos cãezinhos, vem cá à mãe. O papá está aqui...", começou por apontar Luísa Castel-Branco.

"Eu não aguento. Fico doente", reagiu de imediato Cláudio Ramos, que mostrou ter uma opinião fervorosa sobre este assunto.

"Tens duas filhas e sabes que as tuas filhas são mais importantes que os teus cães", disse, dirigindo-se a Cinha Jardim.

Indignado, o apresentador referiu-se também à colega e amiga Maria Cerqueira Gomes. "Agora temos a Maria Cerqueira Gomes que no outro dia meteu um post, só me apetece chegar lá e dar-lhe um puxão de orelhas. 'Eu e a minha neta' [citou], que é o filha da mãe do cão que anda ali atrás dela."

"Uma pessoa que trata os cães como filhos tem uma lacuna emocional"

Perante o olhar atento dos restantes elementos da equipa presentes em estúdio, Cláudio Ramos continuou a explicar o seu ponto de vista e afiançou ter vontade de questionar a quem trata os cães por filhos:

"Ouça, quando esse animal tiver filhos vai fazer o quê? As suas netas, vai dá-las?"

"A palavra mãe muitas vezes é aplicada num sentido que rouba o verdadeiro significado da palavra", referiu Luísa Castel-Branco, mostrando-se em concordância com a opinião de Cláudio.

"Toda a gente me vai cair em cima", prosseguiu Cláudio Ramos, assumindo que poderia ser criticado pela partilha mas escolhendo, ainda assim, tornar público o seu ponto de vista.

"Já estou nervoso e não estava, estava ótimo. Uma pessoa que trata os cães como filhos é porque a pessoa tem uma lacuna emocional qualquer. Uma coisa é gostar de animais e tratar bem os animais, que têm de ser bem tratados, outra coisa é achar que um cão é um filho."

Cinha Jardim manifestou-se lembrando o quanto para pessoas solitárias os animais podem representar o conceito de família e companhia. "Há pessoas que estão muito sozinhas e para as quais os animais são uma grande companhia", disse a comentadora.

Perante as suas palavras, Cláudio Ramos lembrou que também a sua mãe tem muitos cães, "porque precisa de companhia", mas que, ainda assim, "percebe que aquilo não são filhos".

Cristina Ferreira manteve-se em silêncio durante toda a intervenção, optando por não revelar publicamente qual a sua opinião sobre o tema. A apresentadora, que muitas vezes tem sido criticada por tornar público os seus pontos de vista, preferiu desta vez jogar pelo seguro.

Veja aqui o vídeo com as declarações completas do apresentador Cláudio Ramos e dos comentadores do programa 'Dois às 10'.