5. Quantos copos de leite posso beber por dia?

As recomendações de ingestão da Roda dos Alimentos, indicam 2 a 3 porções de leite e derivados por dia, que podem ser obtidas com 2 ou 3 copos de leite de 250 ml. Esta porção pode variar atendendo às especificidades, fase do ciclo de vida, gosto individual e da quantidade diária ingerida de alimentos equivalentes.

6. Posso incluir leite num plano alimentar de perda de peso?

Diversos trabalhos de investigação sugerem que a inclusão de produtos lácteos magros em planos alimentares para perda de peso pode auxiliar na diminuição do peso e também na diminuição da massa gorda. Desta forma, a inclusão de leite num plano alimentar para perda de peso poderá ser interessante no âmbito de uma alimentação saudável, completa, variada e equilibrada.

7. Qual o tipo de leite mais adequado para a fase do ciclo de vida em que me incluo?

O leite de vaca não deve ser consumido nos primeiros 12 meses. Entre os 12 e os 24/36 meses de vida é desejável a utilização de leites de crescimento. Neste período o leite deverá conter um teor de gordura total ao nível do leite gordo (com ácidos gordos de fácil digestibilidade) e enriquecimento em ácidos gordos ómega-3, devido ao desenvolvimento do sistema neurológico.

Após essa idade, poderá optar por leite meio-gordo e a partir da adolescência por leite meio-gordo ou magro. Ressalve-se que na escolha do tipo de leite cada pessoa deve considerar o que melhor se adequa à sua condição fisiológica ou de saúde.

8. O leite pode ser uma bebida interessante para desportistas?

Recentemente, vários estudos científicos têm vindo a demonstrar que o leite pode ser visto como uma bebida desportiva, na medida em que o seu perfil nutricional apresenta vários benefícios na recuperação física pós-exercício.

O leite oferece hidratos de carbono (lactose) que ajudam a recuperar energia; é rico em proteínas que ajudam a reduzir a depleção muscular e estimulam o crescimento muscular; para além disso é uma bebida naturalmente rica em eletrólitos (sódio, potássio, cálcio) que contribuem para a reidratação após o exercício.

Após o exercício, a ingestão de leite com baixo teor de gordura permite:

- Recuperar as reservas de energia com hidratos de carbono.

- Interromper a degradação proteica e estimular o crescimento muscular com proteínas de alto valor biológico.

- Reidratar o corpo com água e eletrólitos.

Além do leite simples, também o leite com chocolate (com menor teor de gordura) tem sido indicado como uma forma eficaz, e a baixo custo, que permite a recuperação muscular, pois apresenta uma relação entre proteína e hidratos de carbono idêntica à das bebidas desportivas que são utilizadas para esse fim.

O leite com chocolate também fornece eletrólitos (por exemplo sódio), os quais são fundamentais na recuperação muscular.

As explicações são de Helena Real, Nutricionista, Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Nutrição.