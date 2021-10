Sobreviventes de cancro da mama mostram as suas cicatrizes para a lente do fotógrafo Miguel Gutierrez, da agência de notícias France-Presse, por ocasião do Outubro Rosa, o mês de consciencialização para esta doença oncológica. As imagens podem incomodar os mais sensíveis. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama​.

EPA/Miguel Gutierrez