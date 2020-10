Já reparou que alguns alimentos perdem o sabor depois de estarem no frigorífico? Saiba o que não deve conservar neste eletrodoméstico. Os conselhos são do Huffington Post e do Independent.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram