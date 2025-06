A Ericeira Wine Party arranca a partir das 17h00 e combina a prova livre de duas centenas de vinhos e espumantes de produtores nacionais, com petiscos assinados pelo chef do Vila Galé, Summer Cocktails by Favaíto, provas comentadas, DJ set com André Vieira, e prémios surpresa no espaço “Acerta e Ganha com Lagosta”.

Entre os produtores presentes há a referir a Adega de Favaios, Casa Ermelinda Freitas, Casa Santa Vitória, Douro Ansiães, Elite Vinhos, Encosta do Pinhal, Enoport Wines, Herdade dos Lagos, Monge e Filhas - Vinhos de Serpa, Quinta das Corriças, Quinta de Santa Eufémia, Quinta dos Monteirinhos, Quinta Ferreira de Baixo, Quinta Val Moreira, Rapazotes, Raposeira e Casa Santa Vitória, num line-up vínico de luxo, ao qual se junta a marca Fool Gin entre outras marcas.

Além das provas e petiscos, a animação é garantida com o DJ André Vieira.

Os bilhetes estão disponíveis online na Ticketline e nos locais habituais (Fnac, Worten, El Corte Inglés, CCB). Até à véspera, o bilhete single custa 15€ e o bilhete duplo 25€. No próprio dia, os bilhetes estarão disponíveis apenas no local do evento por 25€ por pessoa. Todos os bilhetes incluem copo de prova para degustação livre.

A Ericeira Wine Party é organizada pela revista “Paixão Pelo Vinho”, com o apoio do Hotel Vila Galé Ericeira.