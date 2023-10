Um vencedor não se faz com os quilómetros que treina, nem com a velocidade com que os faz. Um vencedor é aquele que menos energia gasta para fazer os mesmos quilómetros que os outros. Esta frase foi-me dita por um treinador conceituado de triatlo e nunca mais saiu da minha cabeça.

O plano de treino não é apenas o tempo que o atleta exerce a praticar atividade física, mental e espiritual, é um ciclo que inclui o tempo de exercício e o tempo necessário para recuperar e assimilar os estímulos dados pelo próprio exercício e pelo ambiente onde está inserido.

Na última década, a importância da recuperação no desempenho atlético de elite e amador recebeu um reconhecimento generalizado. De uma forma geral, realçando mais o exemplo de atletas amadores, o sono e a nutrição correspondem a 90% da melhoria da performance, 9% corresponde ao estado de mindfulness (rigor, sacrifício e motivação do atleta) e 1% corresponde a todas as outras estratégias aplicadas como a utilização de suplementos, massagens, etc.

O sono é indispensável para o atleta, assim como a água é para a vida. É durante o sono que se dá a recuperação e regeneração muscular e este deverá ser um sono profundo e tranquilo.

Dicas para uma boa recuperação física

Além do sono e da alimentação, podemos também seguir algumas dicas diárias para alcançar uma boa recuperação:

- Criar uma rotina de alongamentos diária;

- Tomar um banho diário de água fria (crioterapia): este choque térmico é uma técnica muito útil, após um treino ou uma prova, uma vez que é bastante benéfico para o sistema muscular;

- Realizar sessões de 20 minutos de sauna, a uma temperatura de 80cº, três vezes por semana;

- Uma vez por ano, fazer um jejum de quatro dias durante os quais apenas se bebe água;

- Passear, desfrutar dos momentos em família e viajar. A mente não só precisa de dormir, mas também de precisa de momentos de lazer e quebras de rotina. As linhas longas e contínuas de pensamento são, para o cérebro, uma exaustão.

O exercício físico não nos dá mais anos de vida mas proporciona uma melhor qualidade de vida quando é aliado a uma recuperação correta, a prazer e alegria.

Um artigo de Josué Rosa, Fitness Supervisor do Active Gym (ginásio do Pine Cliffs Resort).