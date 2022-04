Uma das melhores formas de adotar um estilo de vida saudável é implementar a prática de exercício físico no quotidiano. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter a nossa saúde e bem-estar, são recomendados, pelo menos, 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana, para todos os adultos, e uma média de 60 minutos de atividade física moderada por dia, no caso das crianças e adolescentes.

A atividade física pode passar por correr, andar de bicicleta, fazer exercício localizado, treino funcional, entre muitas outras possibilidades.

Sermos ativos contribui para que sejam evitadas inúmeras doenças, além de nos fazer sentir bem e em forma. Praticar desporto ajuda no controlo do peso, reduz o colesterol, traz benefícios a nível do sistema respiratório e ajuda a prevenir a osteoporose, fortalecendo os músculos, ossos e articulações. Tudo isto contribui para uma menor probabilidade de desenvolver doenças podendo-se, assim, prolongar o tempo de vida.

Além de todos as vantagens físicas, também a saúde mental beneficia pela prática desportiva, sendo promovido o bom humor e aumentando-se a energia, produtividade e qualidade de vida. A prática de exercício físico é também uma forma de se ter um sono de melhor qualidade, diminuindo-se o stress e o risco de desenvolver doenças do foro psicológico, como depressões ou esgotamentos.

Contudo, embora a prática desportiva seja importante, é também essencial ter em conta a recuperação muscular pós-treino. O esforço e a exigência dos treinos, bem como possíveis exercícios mal-executados, podem levar a lesões musculares. Para que se evitem estas lesões, deve-se fazer aquecimento e alongamento dos músculos, manter o organismo hidratado e massajar as áreas cansadas com cremes, como Arnicrème, que combatam a fadiga muscular e as dores musculares, promovendo a recuperação física.

É assim importante focar não só o treino, mas o pré e o pós-treino para que tenha uma rotina de exercício físico saudável. Não deixe que a libertação de endorfinas, as conhecidas “hormonas da felicidade”, durante a prática desportiva seja impedida pelas dores musculares.