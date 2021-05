É altura de recuperar a boa forma física.

O treino que propomos será realizado com o uso do peso corporal e com recurso a alguns equipamentos básicos, como uma corda de saltar e um conjunto de halteres. O foco assenta na melhoria da condição física geral.

Este treino trabalhará a musculatura dos membros superiores, inferiores e core, assim como a componente cardiorrespiratória, permitindo assim melhorar a sua capacidade física.

A realização deste tipo de treino oscilará entre estímulos mais intensos e breves períodos de descanso para que, a uma intensidade mais elevada, o seu metabolismo acelere e passe a gastar mais energia, mesmo depois do treino, ou seja, quando estiver em período de descanso o seu corpo continuará a queimar calorias.

Termine sempre os seus treinos com uma pequena sessão de alongamentos dos principais grupos musculares, pois são essenciais na recuperação e redução da fadiga e dores musculares.

Os alongamentos permitem libertar a tensão muscular acumulada durante o exercício.

Faça o treino em circuito e repita cada exercício durante 30 segundos. Descanse 45 segundos. Repita o circuito 3 vezes.

Realize este treino 2 a 3 vezes por semana se estiver a iniciar a pratica de atividade física e 4 a 6 vezes por semana se já estiver num nível intermédio ou avançado de exercício.

As dicas são do personal trainer Pedro Miranda.