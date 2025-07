Portimão prepara-se para mais uma edição de um dos eventos habituais do verão algarvio. O Festival da Sardinha, com entrada livre, regressa à zona ribeirinha da cidade entre 5 e 10 de agosto, com um programa que junta o sabor das sardinhas assadas na brasa a uma forte componente musical e cultural.

Ao longo de seis dias, milhares de pessoas — mais de 130 mil, segundo as previsões da organização do festival — irão passar pelo recinto de festa, onde o aroma da sardinha assada será o protagonista, lado a lado com concertos ao vivo, animação de rua, artesanato e atividades para todas as idades.

A organização estima que durante o evento sejam consumidas mais de 2,5 toneladas de sardinha, assadas no momento por restaurantes locais e associações da região. A tradição cumpre-se, uma vez mais, à beira do rio Arade.

Para além da gastronomia, o festival destaca-se também pela componente musical, com artistas nacionais a subir ao palco principal em cada noite. O cartaz completo ainda não foi divulgado.