Aos 83 anos de vida, Harrison Ford recebeu a sua primeira nomeação aos prémios Emmy na categoria de Melhor ator secundário numa série de comédia. Este é o reconhecimento pelo seu trabalho em 'Shrinking' ('Terapia Sem Filtro'), onde interpreta o Dr. Paul Rhodes, terapeuta e colega de Jimmy Laird (papel de Jason Segel).

Ao todo, a série recebeu um total de quatro nomeações, incluindo de Melhor Ator numa série de comédia, que neste caso foi para Jason Segel, de Melhor Atriz Secundária, que foi para Jessica Williams e ainda na categoria de Melhor Série de Comédia.

O primeiro episódio de 'Shrinking' foi para o ar em janeiro de 2023, na Apple TV+.

Anteriormente, Harrison Ford abordou o seu papel na série, destacando o facto da personagem ser diagnosticada com Parkinson - situação que é revelada no final da primeira temporada.

Em conversa com a People em dezembro do ano passado, o ator confessou que sentiu um certo peso por levar a doença aos telespectadores.

Ao seu lado na corrida ao prémio na mesma categoria estão Ike Barinholtz (de 'The Studio'), Colman Domingo (de 'The Four Seasons), Jeff Hiller (de 'Somebody Somewhere'), Ebon Moss-Bachrach (de 'The Bear'), Michael Urie (de 'Shrinking') e Bowen Yang (de 'Saturday Night Live').

O papel de Harrison Ford que não foi reconhecido

Este não foi o único trabalho de Harrison Ford que poderia ser nomeado aos Emmy. O ator também integra o elenco da série '1923', que é a prequela de 'Yellowstone', onde dá vida a Jacob Dutton, e não recebeu nenhuma nomeação. Aliás, a co-estrela de '1923', Helen Mirren, também não está na lista da corrida aos prémios Emmy, nem Brandon Sklenar.

Ainda assim, não deixa de ter a sua primeira nomeação nesta 77.ª edição dos Emmy Awards, que será transmitida no dia 14 de setembro.

Para assinalar este momento especial na carreira do ator, reunimos na galeria algumas imagens que mostram a sua 'evolução'.

De recordar que Martin Scorsese também recebeu a sua primeira nomeação aos prémios Emmy como ator. A filha do realizador mostrou no Instagram a emotiva reação do mesmo após ter recebido a novidade.