Vermelhos e suculentos, conheça 5 benefícios dos morangos. E duas receitas saborosas para os degustar

Sabia que, cientificamente, os morangos não podem ser considerados um fruto? Isto, porque as sementes são visíveis no exterior, sob a forma de grainhas, e todos os frutos têm a sua semente no interior. Existem inúmeras espécies de morango, sendo que a fragaria é a mais comum e cultivada em todo o mundo.

O consumo de morangos é positivo para a saúde em geral, especialmente porque:

- Os morangos apresentam um baixo valor energético (34 kcal/100gr) – o que permite uma boa estabilidade glicémica;

- São compostos por 91% de água, favorecendo a hidratação do nosso organismo. E a fibra é também um dos seus componentes principais (com cerca de 2,5gr por cada 100gr). Logo, os morangos apresentam-se como os frutos ideais para promover a saciedade – e consequente gestão do peso – para além do bom funcionamento intestinal.

- A principal característica positiva dos morangos reside na presença de anti-oxidantes que permitem a neutralização dos radicais livres (tão nefastos para o nosso corpo, pois promovem a oxidação/envelhecimento).

- Os morangos têm uma ótima concentração de vitamina C e E (que potenciam o efeito anti-oxidante), potássio, ferro, fósforo e magnésio.

- O melhor é a combinação (explosiva) de potássio, fibra e antioxidantes presente nos morangos, que ajuda a evitar patologias cardiovasculares (uma boa dica, vermelho é a cor do coração, não é? Tudo o que seja vermelho vai ajudar ao seu bom funcionamento!).

Tenha em atenção o seguinte: os morangos são dos frutos mais “sujos” pela elevada concentração de pesticidas. A par dos morangos estão os espinafres, nectarinas, maçãs, uvas, pêssegos, cerejas, peras, tomates, aipo, batatas e as pimentas (estudo realizado pela Environmental Working Group). Assim, tente sempre consumi-los de origem biológica, estará a diminuir grandemente o consumo de pesticidas desnecessários.

Pode consumi-los simples ou em sobremesas, saladas, snacks. São deliciosos, não são?

Espreite duas receitas bem deliciosas:

Muffins de morango

Estes Muffins de morango são ideais para um snack rápido e saboroso, principalmente nos dias em que me apetece algo doce (mas não muito exagerado). Esta receita é muito versátil, do formato à fruta que escolhemos. Pode até juntar frutos secos ou sementes. Um snack equilibrado, saboroso e rápido de fazer. Ideal para toda a família.

Muffins de morangos. créditos: Green Smiles

Salada com morangos

Salada com morangos, bulgur, tofu, agrião e amêndoas! Uma proposta muito equilibrada, nutritiva e saborosa para a Primavera (ou quando temos temperaturas altas). Para além de muito bonita, é deliciosa com um contraste de sabores e texturas que nos trazem plena satisfação.

Esta salada é muito boa para uma refeição on the go (almoço, lanche ou piquenique). Os morangos dão uma textura e frescura deliciosas, que completam o sabor ácido dos agriões (tão importantes para a qualidade do nosso sangue – têm uma concentração de ferro muito boa).

As amêndoas, para além de darem textura, são também importantes para trazer gordura boa a esta refeição. Para uma versão sem glúten, substitua o bulgur por arroz cozido, por exemplo.