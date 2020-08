Os níveis de hidratação são muito importantes nestes dias de grande exposição solar, por isso o que não pode faltar na marmita é água. Se preferir, opte por águas aromatizadas, por exemplo, com limão, manjericão, gengibre, pepino ou hortelã. Esta versão de água aromatizada aporta mais sabor e nutrientes.

A marmita deve ser completa e com a presença de vários nutrientes, desde os hidratos de carbono, à proteína, às vitaminas e minerais. Componha uma marmita diversificada, com fruta, um doce e algo salgado, por exemplo. Assim garante a variedade de nutrientes necessária durante um dia.

Existem vários snacks completos e interessantes que são fáceis de preparar e que podemos rentabilizar para os lanches em casa e snacks na praia.

Pudim de cenoura quadrado, uma das sugestões que aqui lhe apresentamos. créditos: Green Smiles

Ora espreite abaixo.

Fruta: claro! Para além da hidratação permite refrescar e tem grande presença de fibras, vitaminas e minerais. Agora no verão existem muitas frutas disponíveis, tire partido disso. Escolha entre melancia, melão, pêssego, meloa, cerejas, etc.

Uma dica: evite a salada de frutas, privilegie a fruta inteira e individual, saboreando-a em pleno.