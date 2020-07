Conhece a substituta do cacau que cresce no Sul de Portugal?

- É naturalmente mais doce do que o cacau, que tem um sabor amargo de origem.

- Tem 20 vezes menos gordura do que o cacau. O seu baixo teor de gordura revela-se que em 100g de farinha de alfarroba encontram-se apenas 0,7g de gordura total;

- Tem uma elevada concentração de fibra, que ajuda a equilibrar os níveis de saciedade e a resolver a obstipação.

- É uma óptima fonte de antiocidantes, pois é rica em flavonóides, que têm capacidade anti-inflamatória, anticancerígena e antidiabética.

E se está a pensar onde pode usar a alfarroba, a reposta é, em tudo. Panquecas, bolachas, smoothies, bebidas, bolos, tostas.

Quer uma receita com muito sabor?

Bolachas de alfarroba sem glúten

No que respeita a ingredientes, vai precisar de 125 g de açúcar mascavado (pode substituir por outro adoçante ao seu gosto), 250 g de farinha de aveia, três colheres de sopa de alfarroba em pó, duas colheres de sopa de coco ralado, uma colher de chá de canela, 125 ml de bebida vegetal e 125ml de óleo/azeite (de boa qualidade).

Modo de preparação:

Misture todos os alimentos numa taça e envolva bem até formar uma bola que se despegue. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Forme as bolachas no formato que mais gostar e disponha um tabuleiro forrado com papel vegetal. Leve ao forno durante 25 minutos a 190 ºC - o tempo pode variar consoante a potência do forno. Bom apetite!