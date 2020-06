O que sabe sobre o seu pâncreas?

Provavelmente, a primeira ideia que lhe vem à cabeça é Diabetes. De facto, a diabetes pressupõe um funcionamento deficitário do pâncreas, seja no tipo 1 em que as células pancreáticas não produzem insulina desde nascença, ou, no tipo 2, quando o pâncreas começa a produzir quantidades insuficientes de insulina ou de pouca qualidade.

Mais em detalhe, o pâncreas integra o nosso sistema endócrino e digestivo.

Do ponto de vista endócrino, esta glândula é responsável pela produção da insulina e do glucagon, as hormonas que ajudam do processo de sintetização e regulação dos açúcares no sangue (a insulina reduz e o glucagon faz subir). Assim, o funcionamento do pâncreas é crucial para que os nossos níveis de açúcar estejam regulados, evitando picos de índice glicémico. Os picos de índice glicémico vão acidificar-nos e desencadear processos inflamatórios, ao mesmo tempo que desgastam a função do pâncreas, pois é chamado a injetar mais insulina no sangue para equilibrar os níveis de açúcar.

Vegetais redondos como o nabo devem fazer parte de uma alimentação para a boa saúde do pâncreas.

A função endócrina do pâncreas está relacionada com a produção do suco pancreático e enzimas responsáveis por ajudar na digestão da proteína, açúcares e gorduras. Este processo faz com que os nutrientes que ingerimos passem para o intestino melhor “preparados” para a fase da absorção. Por isso, o pâncreas ajuda bastante a função do intestino, recebendo os nutrientes já decompostos, “preparados” e com a qualidade necessária para a assimilação.