- Favorece a digestão pela grande concentração de fibra.

- O seu consumo ajuda ao reforço dos músculos, tendões, ligamentos, cartilagem e ossos, através dos elevados níveis de sílica.

- Ao nível atópico, o sumo de pepino pode também ser usado no tratamento do acne, através da aplicação localizada.

Assim, o pepino é um verdadeiro diurético natural e uma grande ajuda na dissolução de cálculos renais!

Deixo-lhe uma dica extra: quando descasca o pepino, preserve algumas partes finas da casca para manter um maior aporte das vitaminas A, B e C e uma digestão facilitada.

Vamos as receitas?

Quem adora uma boa salada com pepino? No entanto, o pepino pode (e deve!) ser usado noutro tipo de receitas como sopas e snacks. Espreite as receitas que lhe deixo abaixo:

Sopa de pepino

Esta sopa de pepino pode ser consumida quente, à temperatura ambiente ou mesmo fria. Prefiro comê-la à temperatura ambiente.

É muito cremosa e tem todos os benefícios associados ao consumo de pepino. É perfeita para ser consumida no verão, estação do ano em que o pepino deve também fazer parte da nossa alimentação.

Salada de Pepino

Esta salada de pepino pode servir como snack (com tostas, por exemplo) ou como acompanhamento para dar frescura a um prato. É perfeita para consumir no verão, devido às propriedades do pepino (elevado nível de hidratação, principalmente).

Uma salada que conta com outros ingredientes excelentes: aipo, cebola e nozes! As nozes dão uma textura crocante e também um bom aporte de gorduras boas (principalmente para o cérebro com o ómega-3).

E tem um ingrediente que faz toda a diferença: maçã!