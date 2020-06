Descubra os 5 alimentos ideais para consumir no verão e ajudar a combater o calor

Milho: o milho é o cereal mais leve e fresco de todos, por isso é especialmente indicado para ser consumido no verão. É muito rico em minerais (potássio, fósforo, magnésio, ferro e zinco) e vitaminas (especialmente a B1). A sua frescura e leveza são especialmente importantes para tonificar os rins e estimular o funcionamento do intestino delgado. É também muito amigo do estômago, pois ajuda a regular a digestão. Adicionalmente, é diurético e ajuda a fazer o coração bater de forma positiva.

Rabanete: tem uma presença reduzida de hidratos de carbono e é composto por mais de 90% de água, tão importante nesta estação estival. É um poderoso desintoxicante, ajudando na retenção de líquidos e obstipação. Pela elevada presença de fibra, é um alimento muito interessante para a função do intestino. É também interessante pela elevada presença de cálcio, magnésio, ferro, fósforo, zinco e alguns complexos da vitamina B. Podemos consumi-lo cru - em salada, simples - ou em pickles (caseiros).

Feijão-frade: é uma leguminosa excelente para o verão por ser leve, com baixa presença de gordura e elevada concentração de proteína. É rico em fibra, mas principalmente em minerais como o potássio, fósforo, ferro, magnésio e zinco.

Fruta: com as temperaturas mais altas o nosso corpo precisa de ajuda a ajustar a temperatura corporal. A fruta tem esta função, arrefece-nos! Por isso, o verão é a estação ideal para consumir fruta, sempre com moderação (não consumindo mais de três peças por dia). Privilegie frutas como melancia, framboesas, ameixas e pêssegos vermelhos.

Dica: privilegie tudo o que é vermelho, é a cor da estação.

Por outro lado, é importante manter os níveis de hidratação. Água aromatizada, chá dente de leão ou chá de hortelã-pimenta são boas opções. Evite as bebidas demasiado frias.

Em termos de métodos culinários, torne tudo mais leve! Privilegia métodos ligeiros como saltear, escaldar ou cozinhar a vapor. E preferencialmente os crus.

Aproveite o verão para cozinhar de forma simples e rápida, aproveitando todo o tempo livre para conviver, aproveitar o sol e o ar livre. Veja receitas aqui!