A grande família das solanáceas é composta, principalmente, por plantas herbáceas e é potencialmente perigosas devido aos elevados níveis de toxicidade.

Qual o potencial problema das solanáceas?

A maioria das plantas desta família é potencialmente tóxica pela presença da solanina e dos alcaloides, compostos químicos difíceis de processar e que se acumulam facilmente nos nossos órgãos.

A solanina, um aminoácido, é praticamente insolúvel em água e é estável ao calor, o que dificulta a sua decomposição pelo processo de cozedura.

Apenas 78% da solanina é eliminada pelo corpo humano, o que demonstra o perigo de acumulação do que não é eliminado diariamente, acrescido ao consumo diário repetido de batatas, tomate, pimentos e beringelas. Por isto mesmo, o fígado é o órgão no qual mais se acumula o excedente de solanina, afetando a sua função de filtro do corpo humano.

As solanáceas têm presente os alcaloides, um composto químico que funciona como inseticida natural. Claro que a nossa dimensão enquanto adultos é muito diferente dos insetos, mas é importante garantir que lavamos bem estes vegetais e não os consumimos em excesso.

Adicionalmente, a ingestão regular, e em grandes quantidades, de solanáceas pode impedir a absorção da vitamina D. Isto, porque a fórmula extremamente potente da vitamina D3 presente nas solanáceas pode dificultar, ou mesmo impedir, a fixação do cálcio, fazendo com que o corpo deposite o cálcio nos tecidos moles em vez de o fazer nos ossos.

Quais os efeitos do consumo abusivo de solanáceas?

Sabia que, antigamente, as sementes do tomate eram utilizadas para fins abortivos? Precisamente por ser uma solanácea e o nível de toxicidade ser bastante concentrado, fazendo um reset ao nosso corpo.

O elevado nível de toxicidade destes alimentos é mais perigoso quando temos condições de saúde mais debilitadas. Pessoas com uma condição de saúde inflamatória ou mais aguda - problemas intestinais, doenças autoimunes, intestino permeável, entre outras - devem evitar comer regularmente batata, tomate, beringela ou pimentos para regularem o seu nível de toxicidade interna.

Se consumirmos solanáceas em excesso o nível de toxicidade presente no nosso corpo será maior, afetando não só o funcionamento e equilíbrio dos nossos órgãos, mas também o pH do nosso sangue. A condição mais inflamada faz com que estejamos mais vulneráveis e expostos aos efeitos negativos e tóxicos destes vegetais.

Por tudo isto, conta, peso e medida é o mote no que diz respeito às solanáceas.