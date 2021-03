1 - Abóbora

É provavelmente um dos legumes de que mais gosto. Pela cor, pelo sabor e pela versatilidade. Podemos usar em várias versões, do salgado ao doce, e da entrada à sobremesa.

2 – Millet

Milho Painço ou Millet. É, sem dúvida, um dos meus cereais favoritos. Pela versatilidade, mas principalmente pelo sabor suave e reconfortante. Uso-o ao pequeno-almoço (nos cremes), em saladas, em salteados, em empadões, basicamente em tudo (ainda não arrisquei nas sobremesas, mas veremos!)

3 – Feijão Azuki

O Feijão Azuki foi uma descoberta recente, mas as suas propriedades nutricionais e sabor convenceram-me logo. Se aos olhos parece um feijão-frade mais escuro, no palato tem um sabor bem mais suave, daí a sua versatilidade. Mais uma vez podemos usar o feijão, beber o seu chá ou até fazer sobremesas.

4- Cenoura

Faz os olhos bonitos! E isso chega (quase!). A Cenouras é importante para os olhos, mas também contribui para um prato colorido, nutritivo e interessante ao olhar. É um óptimo antioxidante, contém betacaroteno que estimula a produção de melanina (já perceberam porque o snack cenoura crua é ideal para a praia?), aumentando a proteção natural da pele contra os raios solares, UVA e UVB.

créditos: funkybg

5 - Grão-de-Bico

Sempre adorei grão, desde o típico prato de grão com bacalhau, ao hummus e à sopa de grão, não tivesse eu raízes alentejanas. Mas, durante um tempo evitei-o devido aos gases. Quem nunca? Até que descobri a forma indicada de o demolhar e cozinhar. O Grão-de-Bico veio transformar a minha relação com as leguminosas.

6 - Sal

O Sal é muitas vezes diabolizado enquanto alimento. É o “culpado” de muitas condições de saúde graves, mas todos sabemos que a culpa nunca morre solteira. Em si mesmo, o Sal é um produto importante para uma alimentação equilibrada e focada na saúde. Claro está que deve ser consumido com responsabilidade e de boa qualidade.

7 - Alga Kombu

As algas são vegetais marinhos, altamente ricas em minerais (cálcio, ferro e fósforo), e desintoxicantes naturais. Descobri a alga kombu quando procurei soluções naturais para ajudar a regular a doença auto imune da tiroide que me foi diagnosticada. O alto teor de iodo ativa o metabolismo, elimina o excesso de gordura e – perfeito! – regula a tiroide.

8 - Arroz Integral

Desde que embarquei no mundo da alimentação, descobri as propriedades do arroz, em específico do integral. Devemos, sempre, privilegiar os cereais o mais integrais possível, para que tenham as suas propriedades máximas quando nos chegam ao prato. É rico em aminoácidos (a lisina!; magnésio, ferro, minerais) e as vitaminas do grupo B estão em maior presença do que em qualquer outro cereal.

9 - Maçã

A Maçã é dos frutos mais equilibrados. Para além de estar perfeitamente adequada ao nosso clima e ao nosso corpo, tem várias propriedades nutricionais bastante interessantes.

10 - Gengibre

O Gengibre é uma raiz com sabor picante e elevadas propriedades medicinais. As principais funções do gengibre passam pela ação anticoagulante, vasodilatadora, digestiva, anti-inflamatória, analgésica e antipirética.

créditos: Lifestyle