A proteína é essencial para manter os nossos tecidos musculares. Não nos fornece energia (esse é o papel dos hidratos de carbono), mas é fundamental para a recuperação muscular e o seu desenvolvimento.

Esta é a razão pela qual é importante conhecer as fontes proteicas vegetais, pois a proteína de origem animal concentra em si todos os aminoácidos essenciais. No entanto, se privilegiarmos a proteína vegetal, devemos saber que alimentos conjugar para ter a proteína completa. Conjugar leguminosas e cereais é a forma mais fácil e rápida (arroz com feijão; millet com grão; lentilhas e bulgur, etc.) de alcançar este objetivo.

A Quinoa, um “pseudo-cereal”, é originária da América do Sul, das montanhas dos Andes. O termo "quechua" na língua índia significa “mãe”. Desta forma, a quinoa é tida como um superalimento. Hoje em dia já temos produção local deste alimento, em Trás os Montes, e de forma biológica.

A semente da Chenopodium quinoa (uma planta da família do espinafre) é uma importante fonte de cálcio, magnésio, ferro, potássio, fósforo, zinco e vitaminas B1, B2, niacina e antioxidantes. É, também, baixa em calorias com um índice Glicémico Baixo.

Isenta de glúten, a quinoa conta com os nove aminoácidos essenciais ao organismo que não são produzidos pelo mesmo: leucina, isoleucina, lisina, histidina, metionina, valina, fenilalanina, treonina e triptofano.