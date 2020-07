Açúcares de origem vegetal. Quais as opções mais equilibradas?

Começo por alertar para os açúcares brancos refinados, sem qualquer interesse nutricional e altamente processados. Perderam a fibra, resultando apenas em açúcar de absorção rápida pelo organismo.

O açúcar refinado é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea (é um hidrato de carbono simples), o que origina picos de índice glicémico, acidificando o nosso organismo e o nosso sangue. E, é neste momento que o açúcar nos começa a desmineralizar e descalcificar. Desta forma, é importante escolher em consciência o tipo de adoçante que usamos.

O índice glicémico é uma classificação que traduz a velocidade em que o açúcar é libertado na corrente sanguínea. Quanto mais elevado o índice glicémico, mais rápida a absorção doa açúcares pelo organismo. Uma alimentação equilibrada deve conter alimentos de menor índice glicémico. Um índice glicémico elevado está acima de 70. Moderado de 50 a 70. Baixo, menos de 50.

É crucial escolher um açúcar com algum interesse nutricional e o menos refinado possível - que tenha o menor impacto no nosso organismo, com um índice glicémico reduzido. Prefiro sempre os adoçantes naturais e os alimentos que, naturalmente, conferem um sabor doce – como por exemplo a fruta.

Que opões de adoçantes existem?

Em alternativa ao açúcar branco refinado existem (coloco-as por ordem de preferência de utilização):

Fruta: funciona enquanto adoçante natural se utilizada em puré, manteiga ou pasta de fruta seca. Isto, porque já está desidratada (com menos água) e concentra o sabor e conteúdo natural da fruta. A frutose (hidrato de carbono e açúcar) presente na fruta é o suficiente para cumprir a função de adoçante - Alperces secos, damascos, coco ralado, tâmaras ou concentrado de maçã são excelentes exemplos de adoçantes naturais.

créditos: Green Smiles

Geleia de arroz; trigo; milho: têm origem num processo lento de fermentação dos cereais, o que intensifica o sabor e permite um adoçante mais completo com hidratos de carbono complexos e fibra. Têm um índice glicémico baixo e são processados pelo fígado, o que não sobrecarrega a função do pâncreas e a produção de insulina (a geleia de arroz é o adoçante que mais uso).