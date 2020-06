Pão: O nosso tradicional amigo. Sabe escolhê-lo?

Hoje em dia comer pão de qualidade pode ser um desafio. Já experimentou olhar para a lista de ingredientes do pão que come? Faça esse favor. Muitos dos nomes não deve conhecer, entre melhorantes, emulsionantes ou intensificadores de sabor. Estes aditivos servem apenas para fazer render a quantidade de pão e para dar sabor a farinhas de má qualidade. O pão da avó é simples, não precisa de melhorantes e intensificantes de sabor, concorda?

O processo de fermentação do pão é crucial. A fermentação natural é a melhor opção de todas, pois desenvolve as enzimas inerentes ao seu crescimento e adiciona vitaminas durante o processo -especialmente as do complexo B (a tão falada B12, por exemplo) -.

Além do referido, é importante, pois permite a “pré-digestão”, ou seja, o processo de fermentação faz com que alguns nutrientes - como o glúten ou a lactose - se comecem a decompor mesmo antes de terem entrado no nosso organismo.

Assim, permite que quando comemos o pão de fermentação natural a sua digestão seja muito mais fácil, evitando os sintomas de enfartamento e inchaço.

A fermentação é, assim, amiga de quem é intolerante ao glúten, pois este processo inicia e acelera o processo de decomposição destas proteínas insolúveis. Por experiência própria, mesmo que tenha farinha com glúten o processo de digestão é muito tranquilo (claro está que falamos de farinha de boa qualidade).

O nosso amigo pão integral

O pão integral e feito com fermento natural é, tendencialmente, mais ácido pelo sabor da fermentação. No entanto, é muito mais nutritivo e saciante. Não precisamos de comer três ou quatro fatias para ficarmos satisfeitos. A farinha integral é mais interessante porque tem preservado o valor nutricional do cereal, embora a farinha branca dê ao pão um toque mais fofo.