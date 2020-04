As amêndoas são ricas em cálcio, ferro e várias vitaminas do grupo B. Têm, ainda, outras propriedades importantes para o bom funcionamento do organismo, designadamente gorduras monoinsaturadas, hidratos de carbono, proteínas, fibras, potássio, magnésio e zinco. São também boas aliadas na alcalinização do sangue.

As gorduras monoinsaturadas são especialmente importantes para ajudar a regular o colesterol. No processo de assimilação das amêndoas, o colesterol HDL, retira moléculas de gordura do sangue, ajudando também a diminuir o risco de ataques cardíacos.

Apesar de todos os atributos positivos, este fruto seco continua a ter um elevado índice de gordura, por isso devemos ter em atenção às quantidades que ingerimos.

E quais as utilizações que podemos dar à amêndoa?

Podemos usar a amêndoa como ingrediente principal - em bebidas vegetais, sobremesas, creme de barrar - ou também como topping - em saladas, vegetais estufados, cremes de pequeno almoço, panquecas, iogurtes, entre outros.

A forma de utilização também é versátil, pois podemos fazer farinha de amêndoa, amêndoa picada, laminada ou mesmo em manteiga.

Se tiver amêndoas cruas, com ou sem casca, recomendo que as demolhe antes de as usar – de forma a hidratar e libertar alguns ácidos que tenham. Por outro lado, ajuda também a “limpar” de potenciais elementos nocivos que transportam na viagem do produtor até às nossas casas. Por fim, antes de as usar é importante tostar sempre um pouco as amêndoas para acentuar o sabor e despertar as suas propriedades.

E agora vamos a quatro receitas diferentes com amêndoa? Depois, pode pesquisar mais receitas aqui

Panquecas de aveia

São muito fáceis de fazer: juntar tudo e saborear! Esta receita tem alguma influência dos Coconut Rotti que costumava comer no Sri Lanka pela presença do coco ralado. Este é opcional.