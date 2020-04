Bebida de amêndoa

Preparação

Tempo de preparação: 30 minutos

Colocar as amêndoas de molho, no mínimo quatro horas. Normalmente deixo-as de molho durante a noite para ficarem bem macias.

Colocar as amêndoas no liquidificador ou no robô de cozinha juntamente com a água. Passar na velocidade oito durante um minuto (até a água ficar branca). Se preferir adoçar podes colocar três a quatro colheres de chá geleia de arroz ou essência de baunilha.

Coar o líquido para um jarro e voilá leite de amêndoa caseiro e bem nutritivo.