Desenvolvido por Inês Soares e Rita Vedor, estudantes da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, o alimento funcional Snack-a-Tummy é composto por palitos feitos com bagaço de maçã vermelha de Alcobaça (IGP) e um leite fermentado, “combinando inovação alimentar e sustentabilidade”, assinala a organização do Prémio Ecotrophelia Portugal. A proposta destacou-se entre os 20 projetos apresentados por 77 estudantes universitários de várias regiões do país. O júri elegeu oito finalistas, premiando o Snack-a-Tummy pela sua “versatilidade, valor nutricional e aposta na economia circular”.

Segundo as autoras, a ideia foi "dar nova vida a subprodutos que iam para o lixo", criando um alimento “com os três P’s da saúde digestiva – pré-bióticos, pró-bióticos tindalizados e pós-bióticos”, uma inovação que, dizem, "traz benefícios reais para o consumidor".

Além do primeiro prémio, no valor de 2000€, a equipa conquistou várias distinções: o Business Up, pela PORTIC – Porto Innovation Center, que oferece mentoria e visitas técnicas; o Strategy Up, da Market Access, que apoia o plano de negócios para a competição europeia; e o Design Up, da Tasting Design, para melhorar a apresentação do produto.

Snack ecológico para crianças vence prémio nacional e leva estudantes à competição europeia na Alemanha Inês Soares e Rita Vedor, estudantes da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no momento em que recebem o prémio. créditos: Divulgação

Outros projetos também foram distinguidos. O segundo lugar foi atribuído ao The Green Essence, bombons de chocolate negro e spirulina, do Instituto Superior de Agronomia. Em terceiro ficou a kombucha alcoólica BRIZA, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O croquete com farinha de inseto, Croquito, recebeu a Distinção Nutri Up, pela Associação Portuguesa de Nutrição. O pastel vegetariano com tremoço, Tremo, foi premiado com a Distinção Rise Up, da UPTEC.

Todos os finalistas terão acesso a programas de mentoria e aceleração promovidos pelo EIT Food, que visa aproximar a academia da indústria agroalimentar.

O produto vencedor vai agora representar Portugal na final europeia da competição, que decorre nos dias 7 e 8 de outubro, na feira ANUGA, em Colónia, na Alemanha.

A diretora executiva da PortugalFoods, Deolinda Silva, sublinhou que o Prémio Ecotrophelia “tem contribuído para impulsionar a inovação no setor agroalimentar” e destacou o papel das novas gerações na criação de soluções alimentares mais sustentáveis e conscientes.

A edição de 2025 foi organizada pela PortugalFoods, com o Alto Patrocínio da Presidência da República e o apoio de diversas entidades públicas e privadas. No evento, foi ainda apresentado o "Roteiro para a Descarbonização do Setor Agroalimentar", que será disponibilizado no final de julho e visa apoiar a transição do setor para uma economia de baixo carbono.