Daniela Santos emocionou o país na noite de domingo, 20 de julho, ao revelar na gala do 'Big Brother Verão' a sua curva da vida. Lavada em lágrimas, a bailarina profissional contou a história de vida.

"O meu pai foi preso à minha frente"

"Fui uma criança muito feliz até aos meus oito anos. Um dia íamos para a praia, eu, a minha irmã, a minha mãe e o meu pai e o meu pai deixou de sentir a perna e foi de urgência para o hospital. Foi-lhe amputada uma perna", começou por revelar.

"Mas como se isto não fosse suficiente, uma semana depois quando entrei em casa, quando toquei à campainha, quem me abriu a porta foram dois homens que eu não conhecia de lado nenhum. Era uma rusga e o meu pai foi preso à minha frente", continuou, sem conseguir conter as lágrimas.

"Dos oito aos 12 anos, eu cresci numa cadeia a ir visitar o meu pai", disse, admitindo que foram anos difíceis em que sentiu o preconceito associado ao facto de ser filha de um homem que estava preso.

"Na escola, os pais das crianças não queriam que elas se dessem comigo porque eu era filha de um preso. Aos 10 anos, fui estudar para longe de casa, para as Caldas da Rainha, e ali eu podia não ser prejudicada pelos erros que não eram meus."

Quatro anos depois de o pai ter sido preso, Daniela Santos, na altura com 12 anos, foi surpreendida com o seu regresso a casa. "Há um dia em perco o autocarro e quem me foi buscar foi a minha mãe e o meu pai. O meu pai saiu neste dia da cadeira. Senti estranheza, só... e como é que passados quase quatro anos se regressa a casa e se tenta recuperar tudo o que se perdeu", referiu.

Porém, o regresso do pai de Daniela a casa não foi fácil e acabou por culminar numa depressão. "O meu pai entra em depressão e aos 14 anos o meu pai suicidou-se. O meu pai enforcou-se no quarto. Neste dia é o abraço de que mais me lembro entre mim e a minha irmã."

Aos 16 anos, Daniela fez o primeiro grande trabalho no mundo da dança, no Parque Mayer, e aí percebeu que o seu caminho seriam os palcos e a televisão. Com 18 anos deixou Alcoentre e foi viver para Lisboa em busca dos sonhos.

Aos 21 entrou no primeiro programa de televisão. "O 'Dança Com as Estrelas' era o meu sonho. Eu estar ao pé dos famosos, foi talvez uma das fases mais felizes da minha vida", admitiu, confessando porém que o sonho durou pouco e acabou por desmoronar.

"Nesta altura acabam por me conseguir prejudicar, não sou chamada para a segunda edição do 'Dança Com as Estrelas' e fiquei sem nada. Fiquei sem casa, sem trabalho. Vi-me perdida", contou a bailarina, que passou a viver no carro, em casa de amigos e na praia para sobreviver e conseguir "tirar uma especialização em apresentadora de televisão".

"Acabo por passado uns meses, aos 23 anos, conhecer o homem da minha vida. Que está na minha vida há 11 anos. Ele costumava brincar a dizer que eu estava no lixo e juntos metemo-nos no luxo. Foi quem percebeu que eu era um diamante por lapidar. E eu achei que, então, era o momento certo de ter um filho", disse Daniela, que é mãe de um menino, Santiago, de quatro anos.

Seguiu-se outro dos momentos mais dramáticos da sua vida, a separação do pai do filho. "Quando o meu filho tinha um mês e meio, nós separamo-nos. Quando uma mulher acaba de ter um filho, quer sentir-se mulher, e quando se fica sozinha a recuperar fisicamente, o psicológico, por mais forte que se seja, não dá. E eu duvidei de mim enquanto mulher e para mim foi a maior derrota da minha vida - perdi a autoestima", revelou, novamente lavada em lágrimas.

Daniela Santos regressou em 2018 ao 'Dança Com as Estrelas', "para provar que está mais madura" e já não é "fascinada com nada". Conseguiu e o seu regresso ao formato da TVI foi muito aplaudido.

Veja aqui a curva da vida completa de Daniela Santos.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

