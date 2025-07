A quarta gala do 'Big Brother Verão', apresentado por Maria Botelho Moniz, decorreu na noite de domingo, 20 de julho, e ficou marcada por mais uma expulsão.

Entre o leque de nomeados, Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela, o menos votado para ficar na casa foi Manuel Melo e acabou por abandonar o jogo.

"Foi uma grande viagem", afirmou o cantor, ator e apresentador ao chegar a estúdio, onde foi recebido com um grande aplauso e euforia do público.

"Já estava quase pronto para começar a perceber para onde é que tinha de ir", realçou ainda, confessando ter-se sentido perdido e impactado com a intensidade do jogo de Catarina Miranda durante as primeiras semanas.

"Eu retrai-me um bocadinho", admitiu.

Maria Botelho Moniz confortou o agora ex-participante do 'Big Brother Verão' e assegurou-lhe que o público gostou muito de o ver, particularmente no seu lado divertido e com as interpretações e caricaturas que fez, bem como pela alegria que trouxe ao jogo com a sua música. "As pessoas gostaram muito de te ver", disse a apresentadora.

Nova concorrente do 'Big Brother Verão' é ex-mulher de estrela do futsal

Ana Duarte é a nova concorrente do 'Big Brother Verão'. A cantora popular, de 38 anos, é conhecida pela sua carreira no mundo da música e ainda por ter sido mulher de uma das mais famosas estrelas do futsal nacional, Ricardinho. O ex-casal tem uma filha em comum, Riana, de 13 anos.

A artista entrou no jogo na noite de domingo e foi recebida com entusiasmo por parte de quase todos os participantes, sendo que alguns até já a conheciam pessoalmente. Ana Duarte já conhecia Jéssica Vieira, Bruna, Catarina Miranda e Luíza Abreu.

A mais surpreendente das ligações da cantora com os participantes de 'BB Verão' é mesmo a amizade com Jéssica Vieira, que ao contrário dos restantes não pertence ao mundo do espetáculo. Ana Duarte e a antiga concorrente do 'Secret Story 8' foram vizinhas.

"A tua mãe é uma guerreira, mesmo", referiu Ana ao explicar a Bruna que conhece Jéssica Vieira desde a adolescência.

"Chegámos a uma altura da nossa vida em que não tínhamos casa para morar", disse a ex-'Secret Story', dando conta de que tinha sete irmãos, um deles adotado, e a família passava dificuldades. Ana Duarte sabia de tudo e ajudava a família como podia, oferecendo roupas dela e da filha.

"Ela vinha bater-nos à porta para nos dar roupa, muitas vezes", confessou Jéssica Vieira.

Quanto aos motivos que a fizeram aceitar o convite da TVI, Ana Duarte explicou ao conversar com Maria Botelho Moniz no confessionário:

"Pela experiência. Vai ser bastante desafiador não estar com telefone, principalmente. Claro que também pela visibilidade".

"Estou muito contente, muito obrigada pelo vosso convite", notou ainda, mostrando-se radiante com a oportunidade.