Este domingo, dia 20 de abril, na gala do 'Big Brother 2025', foi transmitido o momento em que Nuno Brito - um dos concorrentes do reality show - abriu o coração para contar a sua história no espaço 'Curva da Vida'.

Nascido em Cabo Verde em 1987, o personal trainer revelou que tinha uma relação muito próxima com o pai e o avô. O mesmo, contudo, não acontecia com a mãe.

"Nunca tivemos uma ligação mãe e filho e houve alturas em que ouvi 'mais valia ter feito um aborto'. Sentia algum ódio por parte da minha mãe, porque para todos os efeitos eu tinha a culpa dela não ter vivido a vida que ela queria", desabafou.

"Sempre achei que era um estorvo, que só nasci para incomodar", confessou, notando que sempre tratou a mãe pelo nome e não por "mãe", uma vez que não sentia que havia ligação para isso.

Nuno lembrou ainda uma das fases mais difíceis da sua vida, na qual tentou pôr termo à vida. Aconteceu quando teve de abandonar a faculdade, na qual estudava engenharia informática, uma vez que os pais não tinham como pagar as despesas.

"Estive em sítios que não queria estar, com pessoas que não queria estar, só para receber isto [amor]", realçou.

"Lembro-me que o médico disse: 'mais 15 segundos e não sobrevivias'", recorda. Entretanto, Nuno decidiu levantar a cabeça, descobriu a sua paixão pelo desporto e teve dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.