A gravação foi enviada para um grupo no Telegram por uma ex-namorada do concorrente do 'Secret Story - Desafio Final'.

Foi num jantar que teve com Daniela Santos que Miguel Vicente lembrou um dos momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente, quando um vídeo íntimo seu foi 'parar' à internet, neste caso, a um "grupo de Telegram gay". "Foi muito mau", reconheceu o concorrente do 'Secret Story - Desafio Final'. "Estávamos longe um do outro, íamos mantendo a chama acesa assim. Pensei mesmo que podia confiar nela, já tínhamos estado [juntos] várias vezes. Até certa certa altura confiava nela, só que depois disse que já não queria mais nada com ela por umas cenas que aconteceram", recorda, afirmando que foi nessa época que o vídeo tornou-se público. "Estive mesmo à beira da loucura", recorda, confessando que na altura "pensou em meter fim à própria vida". "Só que depois pensava nos meus pais, nos sacrifícios que eles fizeram em me criar", concluiu, realçando que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. __ Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660 Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159 SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545 Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707 Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535 Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.