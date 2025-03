Inês Morais, Iury Mellany, Joana Diniz, Miguel Vicente, Daniela Santos e Bruno de Carvalho: um destes concorrentes será o grande vencedor do 'Secret Story - Desafio Final'.

A propósito do reality show, que chega ao fim já este domingo, o Fama ao Minuto esteve à conversa com Diogo Alexandre, vencedor do 'Secret Story 8', que nos revelou que não tem um favorito à vitória.

"Preferido, preferido, como já aconteceu em outros reality shows... não consigo apontar um nome. É um jogo muito mais aguerrido e acaba por não ser tão genuíno porque é um 'Desafio Final'", argumentou.

Sobre Miguel Vicente, um dos concorrentes mais polémicos da atual edição, o entrevistado confessou que "não se identifica" com o seu tipo de jogo. "O reality show para mim tem de ser o mais real possível. Foi como o Tiago Rufino disse uma vez, 'deixa as coisas acontecerem que as discussões vão acabar por chegar'. O Miguel sabe que é pouco tempo e a verdade é que tem conseguido que todos os dias se fale nele", refletiu.

Para Diogo Alexandre não vale tudo, não concordando com situações de "bullying" ou "maus tratos psicológicos", contudo, realça que não se deve "esquecer que as regras dentro do programa" não são tão rígidas como cá fora. "A privação de sono, acordar as pessoas de propósito para desestabilizar, já sabemos que isso vai acontecer... Se bem que não é preciso ir tão ao extremo e puxar por temas da vida cá de fora e tudo mais. É nisso que eu vejo que ele vai pecando, aos meus olhos, mas todos nós pecamos e quem sou eu para julgar", terminou.