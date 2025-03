A final do 'Secret Story - Desafio Final' está mesmo aí à porta! Será já este domingo que se ficará a conhecer o grande vencedor do reality show da TVI.

Inês Simões, uma das comentadoras da edição, 'rema contra a corrente' no que diz respeito aos favoritos, notando que Iury Mellany seria, a seu ver, a mais justa vencedora.

Em declarações ao Fama ao Minuto, algo que aconteceu na Feira de Turismo de Lisboa (BTL), uma vez que deu a cara pelo Rio Grande do Norte, no Brasil, Inês defendeu a sua escolha: "Acho que devia ganhar a Iury, devo ser a única. O Miguel já ganhou e não gosto do jogo dele, acho que não seria justo. A Inês também já ganhou, ao início não gostei do jogo dela, agora acho que está melhor, a partir do momento em que o Miguel entra na casa, ela quase que vira boazinha".

Para Inês Simões, Iury "não papa grupos", dizendo tudo de "uma forma direta e clara". "Ao mesmo tempo também é divertida e dá-nos aqui uma 'vibe' diferente. Não interessa ser um bom jogador se depois falta a parte mais humana. Acho que a Iury é boa pessoa e merecia o prémio", completa.

De recordar que os concorrentes finalistas são Inês Morais, Iury Mellany, Joana Diniz, Miguel Vicente, Daniela Santos e Bruno de Carvalho.