Terminada a sua participação no 'Secret Story - Desafio Final', Afonso Leitão conversou com os jornalistas sobre os últimos acontecimentos no reality show e revelou qual a sua opinião sobre o jogo de dois dos mais polémicos concorrentes do formato: Bruno de Carvalho e Miguel Vicente.

"Não acho piada ao jogo dele", atirou a respeito de Miguel Vicente. "As faltas de respeito são muitas", referiu ainda.

Na opinião de Afonso, o algarvio não é o único a cometer diversas faltas de respeito para com os restantes participantes. O mesmo acontece com Bruno de Carvalho, assegurou.

"Em relação ao Bruno, o Bruno é um jogador que também falta ao respeito, mas muito menos vezes. É mais fácil de suportar o Bruno, de viver com o Bruno, do que com o Miguel", completou.

Quanto à pessoa que gostaria de ver levar o prémio para casa, o jovem fala nos nomes de Iury, Sandrina e Inês. Esta última é, na sua opinião, a justa vencedora por ser "uma jogadora muito completa".

